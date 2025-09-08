Самый крупный украинский сервис каршеринга Getmancar запущен в Катаре в августе 2025-го, сообщил Forbes CEO компании Тарас Гетманский. Это пятый зарубежный рынок для компании и первый – в арабских странах. Количество пользователей Getmancar – более 350 000, и это не предел. Куда двигается Getmancar?

Самый крупный украинский сервис каршеринга Getmancar 21 августа вышел на рынок Катара, говорит основатель и СЕО компании Тарас Гетманский. Местный партнер инвестировал в проект около $1,2 млн. Модель работы – классическая аренда автомобилей с перспективой перехода в каршеринг.

Общий парк Getmancar вместе с франчайзи – более 700 машин. Выручка компании в 2021-м – 45 млн грн, в 2022-м – 88 млн грн. Актуальные показатели Гетманский отказался называть. До полномасштабного вторжения Concorde Capital оценивал компанию в $15–17 млн. В Украине у Getmancar немного конкурентов – одесский сервис каршеринга MobileCar и сервис Go2Go, работающий только в Киеве.