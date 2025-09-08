Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

«Стратегически интересный рынок». CEO Getmancar Тарас Гетманский о запуске в Катаре, отказе от сделки в Сингапуре и падении украинского рынка. Интервью

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes

8 хв читання

Getmancar запустився в Катарі /предоставлено пресс-службой

В августе 2025 года Getmancar запустился в Катаре. Фото предоставлено пресс-службой

Самый крупный украинский сервис каршеринга Getmancar запущен в Катаре в августе 2025-го, сообщил Forbes CEO компании Тарас Гетманский. Это пятый зарубежный рынок для компании и первый – в арабских странах. Количество пользователей Getmancar – более 350 000, и это не предел. Куда двигается Getmancar?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Самый крупный украинский сервис каршеринга Getmancar 21 августа вышел на рынок Катара, говорит основатель и СЕО компании Тарас Гетманский. Местный партнер инвестировал в проект около $1,2 млн. Модель работы – классическая аренда автомобилей с перспективой перехода в каршеринг.

Общий парк Getmancar вместе с франчайзи – более 700 машин. Выручка компании в 2021-м – 45 млн грн, в 2022-м – 88 млн грн. Актуальные показатели Гетманский отказался называть. До полномасштабного вторжения Concorde Capital оценивал компанию в $15–17 млн. В Украине у Getmancar немного конкурентов – одесский сервис каршеринга MobileCar и сервис Go2Go, работающий только в Киеве.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні