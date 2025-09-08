Український каршерингова компанія Getmancar запускає сервіс прокату авто в Катарі. Це перший арабський ринок для компанії. Про це в інтервʼю Forbes розповів засновник та СЕО компанії Тарас Гетманський.
Деталі
- «Катар – транзитна країна з потужними авіалініями. Після чемпіонату світу з футболу там зберігається високий попит», – говорить Гетманський.
- За словами Гетманського, на цьому ринку Getmancar працює за моделлю класичної оренди авто з перспективою переходу до каршерингу.
- Запуск прокату авто відбувся в партнерстві з місцевим оператором.
- Стартовий автопарк 55 автомобілів. Є бюджетні моделі типу Suzuki Dzire, авто преміум-сегменту BMW 7 Series, Audi A8, Mercedes C-Class та позашляховики Toyota Land Cruiser, Jeep Wrangler
- Тарифи на оренду авто: від $24,72 на день
- Інвестиції партнера в автопарк: близько $1,2 млн
- Зони обслуговування – Доха та аеропорт. Є можливість поїздок по всій країні, а також за межі країни.
Контекст
Getmancar – український сервіс каршерингу. Сервіс працює у трьох містах в Україні: Дніпрі, Києві, Львові. В Україні у компанії небагато конкурентів – одеський сервіс каршерингу MobileCar та сервіс Go2Go, який працює лише в Києві.
Виторг компанії у 2021-му – 45 млн грн, у 2022-му– 88 млн грн. Актуальні показники Гетманський відмовився називати. До повномасштабного вторгнення Concorde Capital оцінював компанію у $15–17 млн.
Восени 2022-го компанія почала міжнародну експансію, запустившись у Грузії. У квітні 2024-го до закордонних ринків Getmancar додалась Молдова, у червні 2025-го – Румунія і Німеччина. В країнах Євросоюзу та Катарі Getmancar працює за моделлю оренди.
Власником компанії Getmancar є Тарас Гетманський. Він почав цей бізнес із 70 авто у січні 2018 року. Нині загальна кількість користувачів в Україні – приблизно 310 000. У Молдові – близько 20 000, у Грузії – майже 30 000. Це лише клієнти каршерингу. Загалом виходить понад 350 000.
