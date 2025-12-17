Forbes Digital підписка
«Хотим вернуть рост на 40%». Основатель MacPaw Александр Косован о трансформации в ИИ-компанию, запуске чат-бота Eney и пути к оценке в $2 млрд. Интервью

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes

9 хв читання

Оцінка MacPaw /предоставлено пресс-службой, а также обработано и дополнено при помощи ИИ (искусственного интеллекта) Photoshop Beta.

Основатель MacPaw Александр Косован – о трансформации в ИИ-компанию, запуске чат-бота Eney и пути к оценке в $2 млрд. Интервью Фото предоставлено пресс-службой, а также обработано и дополнено при помощи ИИ (искусственного интеллекта) Photoshop Beta.

IT-компания MacPaw проходит самую большую трансформацию за 17 лет существования. Компания делает ставку на AI-first, запускает ИИ-ассистента Eney, тестирует локальные модели без облака и внедряет искусственный интеллект в свои бизнес-процессы. Но ее флагманский продукт до сих пор генерирует 80% выручки. Каков план?

В 2025-м MacPaw планирует выйти на $100 млн выручки, говорит основатель и CEO компании Олесандр Косован. Ее флагманский продукт CleanMyMac для чистки ноутбуков Apple от лишних файлов до сих пор генерирует 80% выручки. «Для статуса мультипродуктовой компании CleanMyMac должен составлять 10–20% портфеля, – говорит Косован. – Пока мы еще далеко от этого».

Ключевым продуктом должен стать ИИ-ассистент Eney, работающий в бета-версии. В мае 2026-го состоится полноценный релиз, говорит CEO. Ассистент будет вести диалоги, управлять приложениями, работать с файлами, календарями и сервисами.

