IT-компания MacPaw проходит самую большую трансформацию за 17 лет существования. Компания делает ставку на AI-first, запускает ИИ-ассистента Eney, тестирует локальные модели без облака и внедряет искусственный интеллект в свои бизнес-процессы. Но ее флагманский продукт до сих пор генерирует 80% выручки. Каков план?

В 2025-м MacPaw планирует выйти на $100 млн выручки, говорит основатель и CEO компании Олесандр Косован. Ее флагманский продукт CleanMyMac для чистки ноутбуков Apple от лишних файлов до сих пор генерирует 80% выручки. «Для статуса мультипродуктовой компании CleanMyMac должен составлять 10–20% портфеля, – говорит Косован. – Пока мы еще далеко от этого».

Ключевым продуктом должен стать ИИ-ассистент Eney, работающий в бета-версии. В мае 2026-го состоится полноценный релиз, говорит CEO. Ассистент будет вести диалоги, управлять приложениями, работать с файлами, календарями и сервисами.