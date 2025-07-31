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«Готовим большое обновление». Бета-версию ИИ-ассистента Eney от IT-компании MacPaw протестировали 17 000 пользователей MacBook. Когда Косован начнет на нем зарабатывать

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes

3 хв читання

ШІ-асистент Eney від MacPaw /предоставлено пресс-службой

ИИ-ассистентом Eney от IT-компании MacPaw воспользовалось 17 000 бета-тестировщиков. Фото предоставлено пресс-службой

IT-компания MacPaw Александра Косована пытается уменьшить зависимость от одного продукта, который генерирует ей 80% выручки. Для этого запустила бета-версию ИИ-ассистента Eney. В августе его ожидает большое обновление, после которого, вероятно, начало монетизации.

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Ассистент с искусственным интеллектом Eney получил почти 17 000 пользователей за два месяца, с тех пор как IT-компания MacPaw запустила его бета-версию, рассказала Forbes Ukraine ее менеджер по продуктовому маркетингу Людмила Мехед. «Мы постепенно расширяем доступ и вносим улучшения», – добавляет она.

MacPaw – одна из самых крупных продуктовых IT-компаний Украины. Ее основал Александр Косован. Флагманский продукт – софт CleanMyMac, очищающий ноутбуки Apple от лишних файлов. Он генерирует 80% выручки компании. Согласно отчету главной компании группы MacPaw Family Ltd., консолидированная выручка в 2023-м – $84,9 млн.

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