«Минимальный план на IPO – $2 млрд». Зачем MacPaw выход на биржу? Как на компанию повлияли сокращения? Когда начнется продажа ИИ-ассистента Eney? Интервью CEO

Украинский MacPaw, разрабатывающий приложения для Mac и iOS, планирует сделать IPO в США в ближайшие 2–3 года, говорит основатель Александр Косован. В ноябре 2024 года компания впервые за свою историю провела сокращение работников и отказалась от развития неприоритетных продуктов. Каков план у одной из старейших украинских IT-компаний?

«Я никогда не строил компанию для продажи», – говорит основатель IT-компании MacPaw Александр Косован, 38. Цель – вывести компанию на биржу в США.

Часть этого процесса – продуктовые изменения в MacPaw. Пока 80% выручки приносит сервис для очистки компьютеров Apple – CleanMyMac. Впрочем, в течение следующих трех лет основным продуктом станет ИИ-ассистент Eney, релиз которого запланирован на май, прогнозирует Косован. «Мир сильно изменится, и мы хотели бы стать компанией, которая его меняет», – добавляет он.