IT-компанія MacPaw проходить найбільшу трансформацію за 17 років існування. Компанія робить ставку на AI-first, запускає ШІ-асистента Eney, тестує локальні моделі без хмари та впроваджує штучний інтелект у свої бізнес-процеси. Але її флагманський продукт досі генерує 80% виторгу. Який план?

У 2025-му MacPaw планує вийти на $100 млн виторгу, говорить засновник і CEO компанії Олесандр Косован. Її флагманський продукт CleanMyMac для чистки ноутбуків Apple від зайвих файлів досі генерує 80% виторгу. «Для статусу мультипродуктової компанії CleanMyMac має становити 10–20% портфеля, – каже Косован. – Наразі ми ще далеко від цього».

Ключовим продуктом має стати ШІ-асистент Eney, що працює в бета-версії. У травні 2026-го відбудеться повноцінний реліз, каже CEO. Асистент буде вести діалоги, керувати застосунками, працювати з файлами, календарями й сервісами.