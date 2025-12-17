Підписка від 49 грн
«Хочемо повернути зростання на 40%». Засновник MacPaw Олександр Косован про трансформацію в ШІ-компанію, запуск чатбота Eney і шлях до оцінки у $2 млрд. Інтерв’ю

Альона Сідєльнікова
Forbes

9 хв читання

Оцінка MacPaw /надано пресслужбою, а також оброблено і доповнено за допомогою ШІ (штучного інтелекту) Photoshop Beta.

Засновник MacPaw Олександр Косован – про трансформацію в ШІ-компанію, запуск чатбота Eney і шлях до оцінки у $2 млрд. Інтерв’ю Фото надано пресслужбою, а також оброблено і доповнено за допомогою ШІ (штучного інтелекту) Photoshop Beta.

IT-компанія MacPaw проходить найбільшу трансформацію за 17 років існування. Компанія робить ставку на AI-first, запускає ШІ-асистента Eney, тестує локальні моделі без хмари та впроваджує штучний інтелект у свої бізнес-процеси. Але її флагманський продукт досі генерує 80% виторгу. Який план?

У 2025-му MacPaw планує вийти на $100 млн виторгу, говорить засновник і CEO компанії Олесандр Косован. Її флагманський продукт CleanMyMac для чистки ноутбуків Apple від зайвих файлів досі генерує 80% виторгу. «Для статусу мультипродуктової компанії CleanMyMac має становити 10–20% портфеля, – каже Косован. – Наразі ми ще далеко від цього».   

Ключовим продуктом має стати ШІ-асистент Eney, що працює в бета-версії. У травні 2026-го відбудеться повноцінний реліз, каже CEO. Асистент буде вести діалоги, керувати застосунками, працювати з файлами, календарями й сервісами.

