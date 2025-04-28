«Корпорация прогресса». Украинская IT-компания Headway сменила логотип и название. Как это может помочь при подготовке к IPO

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Впервые за шесть лет украинская компания Headway, разрабатывающая приложения для микрообучения, сделала ребрендинг и обновила логотип. Какие бизнес-цели стоят за обновлениями и сколько это могло стоить?
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