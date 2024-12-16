Украинская EdTech-компания Headway открыла офис в Испании и планирует увеличить команду на 40%

IT-компания Headway , создающая образовательные продукты, открыла офис в Мадриде. В то же время компания продолжает нанимать украинцев и планирует в 2025 году увеличить команду на 40%. Об этом 16 декабря компания сообщила в пресс-релизе. Headway называют потенциальным единорогом, его продуктами пользуются 120 млн человек в мире.

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Локальное присутствие в одном из экономических центров Европы создает дополнительные возможности развития на западных рынках, отметила компания.

«В нашем фокусе остается запуск новых проектов и создание рабочих мест для украинцев», – сказал СЕО и основатель Headway Антон Павловский.

У Headway есть офисы в Киеве, Варшаве, Никосии, хабы во Львове и Ивано-Франковске.

С начала полномасштабной войны в Украине компания не остановила наем. В Headway открыто около 30 вакансий. Нанимают специалистов на ремоут с возможностью посещать офисы.

Офис Headway в Мадриде. Фото с сайта компании

Headway Headway – продуктовая IT-компания, создающая образовательные продукты, помогающие более 120 млн человек в мире развиваться. В экосистеме Headway пять образовательных продуктов – приложение с саммари нон-фикшн бестселлеров Headway, являющегося лидером в мире по загрузкам; приложение для тренировки мозга с помощью коротких игр Impulse; приложение с короткими интерактивными уроками на разные темы Nibble; коучинговая платформа по персональному и профессиональному развитию AddMile и приложение Skillsta, которое помогает прокачать социальные навыки благодаря кратким интерактивным урокам на основе жизненных ситуаций. Headway входит в список самых влиятельных компаний в мире, трансформирующих цифровое обучение и навыки специалистов – GSV 150. Компания в списке 50 топ-бизнесов Европы с самым высоким потенциалом стать единорогом в течение двух лет, по результатам исследования рынка от GP Bullhound в 2023-м и 2024 годах. Читать больше Свернуть

Контекст

Антон Павловский запустил приложение со кратким переводом книг Headway в 2019-м в рамках украинской IT-компании Genesis. Инвестиции в запуск – менее $5 млн, рассказал Forbes управляющий партнер фонда Flyer One Ventures Виталий Лаптенок. В 2021 году компания объединилась со стартапом Impulse, также запускавшимся под крылом Genesis. Он разрабатывает приложение с задачами для тренировки памяти, внимания, концентрации. С 2023-го объединенная компания отделилась от Genesis.

У Headway на Соединенные Штаты приходится 50% загрузок. В топ-страны также входят Великобритания – около 10%, Австралия и Канада. У Impulse на США приходится более 30% загрузок приложения, за ними следуют Бразилия, Мексика, Франция, Великобритания.

Финансовые показатели Павловский не раскрывает. За год большой войны выручка компании удвоилась, сообщил он Forbes в марте 2022-го. По расчетам Forbes, речь идет о сумме более $40–50 млн. Ожидаемая выручка компании по результатам 2023 года – более $100 млн, рассказал Forbes топ-менеджер, приближенный к компании. Компания не подтвердила эту цифру.

В 2023 году Павловский получил две награды от европейского фонда GP Bullhound: «Предприниматель года» и «Вызов компании».