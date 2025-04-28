«Корпорація прогресу». Українська IT-компанія Headway змінила логотип і назву. Як це може допомогти при підготовці до IPO

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Уперше за шість років українська компанія Headway, що розробляє додатки для мікронавчання, зробила ребрендинг і оновила логотип. Які бізнес-цілі стоять за оновленнями та скільки це могло коштувати?
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