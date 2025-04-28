Підписка від 5 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

«Корпорація прогресу». Українська IT-компанія Headway змінила логотип і назву. Як це може допомогти при підготовці до IPO

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes
Марина Тупчієнко
Марина Тупчієнко
Forbes

3 хв читання

ребрендинг це, навіщо IT-компанія Headway зробила ребрендинг /прес-служба

Уперше за шість років українська компанія Headway, що розробляє додатки для мікронавчання, зробила ребрендинг і оновила логотип Фото прес-служба

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:28 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:28

Уперше за шість років українська компанія Headway, що розробляє додатки для мікронавчання, зробила ребрендинг і оновила логотип. Які бізнес-цілі стоять за оновленнями та скільки це могло коштувати?

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні