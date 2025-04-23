«Устал от венчура». Основатель 3DLook и Geek Ventures Вадим Роговский запустил холдинг, скупающий прибыльные бизнесы в США. Как он хочет на этом заработать

Одессит Вадим Роговский попробовал почти все роли в венчуре. Он строит ИИ-стартап 3DLook, инвестировал в 53 стартапа в рамках фонда Geek Ventures, а теперь покупает стабильные прибыльные IT-компании. С этой целью он запустил холдинг Rebel Capital. Цель – собрать портфель бизнесов с совокупным годовым доходом $100 млн к 2030 году. Как он намерен это сделать?