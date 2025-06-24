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«Не так много инноваций после Гутенберга». На книжном рынке очередной скандал с использованием ChatGPT. Почему освоение ИИ в индустрии идет со скрипом

Анастасия Печенюк
Forbes
Таиса Мельник
Таиса Мельник
Forbes

4 хв читання

ШІ у перекладі книжок і створенні обкладинок /Shutterstock

Издательство Vivat раскритиковали в соцсетях из-за вероятного использования ИИ при переводе книги Фото Shutterstock

Издательство Vivat раскритиковали в соцсетях из-за вероятного использования ИИ при переводе книги. Подобная критика ранее звучала и в адрес издательств «Ранок», «А-ба-ба-га-ла-ма-га», «Бородатый тамарин» и т.д. Почему книжный рынок болезненно реагирует на искусственный интеллект и где именно технология экономит издателям деньги?

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Во второй раз за полгода украинские книгоиздатели сталкиваются с критикой из-за вероятного использования искусственного интеллекта (ИИ). «Вот отформатированный отрывок с улучшенной читабельностью и стилистикой диалогической речи», – такую ​​фразу 19 июня нашли читатели на страницах «Энциклопедии фейри Эмили Уайлд» Гизера Фосетта от издательства Vivat.

Компания отрицала использование ИИ. Ранее резонанс вызвала сгенерированная обложка одной из книг издательства «А-ба-ба-га-ла-ма-га». Не восприняла аудитория и попытки интегрировать искусственный интеллект от издательств «Ранок» и «Бородатый тамарин».

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