Издательство Vivat раскритиковали в соцсетях из-за вероятного использования ИИ при переводе книги. Подобная критика ранее звучала и в адрес издательств «Ранок», «А-ба-ба-га-ла-ма-га», «Бородатый тамарин» и т.д. Почему книжный рынок болезненно реагирует на искусственный интеллект и где именно технология экономит издателям деньги?
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Во второй раз за полгода украинские книгоиздатели сталкиваются с критикой из-за вероятного использования искусственного интеллекта (ИИ). «Вот отформатированный отрывок с улучшенной читабельностью и стилистикой диалогической речи», – такую фразу 19 июня нашли читатели на страницах «Энциклопедии фейри Эмили Уайлд» Гизера Фосетта от издательства Vivat.
Компания отрицала использование ИИ. Ранее резонанс вызвала сгенерированная обложка одной из книг издательства «А-ба-ба-га-ла-ма-га». Не восприняла аудитория и попытки интегрировать искусственный интеллект от издательств «Ранок» и «Бородатый тамарин».
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