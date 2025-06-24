Издательство Vivat раскритиковали в соцсетях из-за вероятного использования ИИ при переводе книги. Подобная критика ранее звучала и в адрес издательств «Ранок», «А-ба-ба-га-ла-ма-га», «Бородатый тамарин» и т.д. Почему книжный рынок болезненно реагирует на искусственный интеллект и где именно технология экономит издателям деньги?

Во второй раз за полгода украинские книгоиздатели сталкиваются с критикой из-за вероятного использования искусственного интеллекта (ИИ). «Вот отформатированный отрывок с улучшенной читабельностью и стилистикой диалогической речи», – такую ​​фразу 19 июня нашли читатели на страницах «Энциклопедии фейри Эмили Уайлд» Гизера Фосетта от издательства Vivat.

Компания отрицала использование ИИ. Ранее резонанс вызвала сгенерированная обложка одной из книг издательства «А-ба-ба-га-ла-ма-га». Не восприняла аудитория и попытки интегрировать искусственный интеллект от издательств «Ранок» и «Бородатый тамарин».