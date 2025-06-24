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«Не так багато інновацій після Гутенберга». На книжковому ринку черговий скандал з використанням ChatGPT. Чому освоєння ШІ в індустрії йде зі скрипом

Анастасія Печенюк
Анастасія Печенюк
Forbes
Тася Мельник
Тася Мельник
Forbes

4 хв читання

ШІ замінить перекладачів і дизнайнерів: чому видавництва критикують через ChatGPT /Shutterstock

Видавництво Vivat розкритикували у соцмережах через імовірне використання ШІ в перекладі книги Фото Shutterstock

Видавництво Vivat розкритикували у соцмережах через імовірне використання ШІ в перекладі книги. Подібна критика раніше лунала й на адресу видавництв «Ранок», «А-ба-ба-га-ла-ма-га», «Бородатий тамарин» тощо. Чому книжковий ринок болісно реагує на штучний інтелект й де саме технологія вже економить видавцям гроші?

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Удруге за пів року українські книговидавці стикаються з критикою через ймовірне використання штучного інтелекту (ШІ). «Ось відформатований уривок з покращеною читабельністю та стилістикою діалогічного мовлення», – таку фразу 19 червня знайшли читачі на сторінках «Енциклопедії фейрі Емілі Вайлд» Гізера Фосетта від видавництва Vivat.

Компанія заперечила використання ШІ. Раніше цьогоріч резонанс викликала згенерована обкладинка однієї з книг видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га». Не сприйняла авдиторія й спроби інтегрувати штучний інтелект від видавництв «Ранок» і «Бородатий тамарин».

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