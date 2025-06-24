Видавництво Vivat розкритикували у соцмережах через імовірне використання ШІ в перекладі книги. Подібна критика раніше лунала й на адресу видавництв «Ранок», «А-ба-ба-га-ла-ма-га», «Бородатий тамарин» тощо. Чому книжковий ринок болісно реагує на штучний інтелект й де саме технологія вже економить видавцям гроші?

Удруге за пів року українські книговидавці стикаються з критикою через ймовірне використання штучного інтелекту (ШІ). «Ось відформатований уривок з покращеною читабельністю та стилістикою діалогічного мовлення», – таку фразу 19 червня знайшли читачі на сторінках «Енциклопедії фейрі Емілі Вайлд» Гізера Фосетта від видавництва Vivat.

Компанія заперечила використання ШІ. Раніше цьогоріч резонанс викликала згенерована обкладинка однієї з книг видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га». Не сприйняла авдиторія й спроби інтегрувати штучний інтелект від видавництв «Ранок» і «Бородатий тамарин».