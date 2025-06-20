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Розетка за $150. Второй стартап соучредителя электробайков Delfast приостановил работу. Какие ошибки он допустил

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes

3 хв читання

чому Тонкопій закрив свій стартап, чому стартапи помирають /Александр Чекменев для Forbes Ukraine

Основатель Delfast и InCharge One Даниил Тонкопий Фото Александр Чекменев для Forbes Ukraine

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Стартап Даниила Тонкопия InCharge One преследовал амбициозную цель – монетизировать розетки в кафе, но после пилотов в Лос-Анджелесе и неудачного краудфандинга оказался в подвешенном состоянии. На счету второго проекта Тонкопия – почти полмиллиона долларов инвестиций, но закрепиться на американском рынке ему не удалось. Теперь инвесторы ожидают пивот. Forbes Ukraine разобрался, почему проект встал на паузу и какие выводы из этого могут сделать другие фаундеры

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С июня 2025 года предприниматель Даниил Тонкопий не указывается как CEO своего второго стартапа InCharge One, согласно его профилю в LinkedIn. Соцсети компании перестали обновляться семь месяцев назад. Количество работников упало до нуля, согласно странице стартапа в Linkedin.

Основанный в 2023 году, проект разрабатывал «умные розетки» с платным доступом в кафе и ресторанах. Проект встал на паузу. «Он ни жив ни мертв», – говорит соучредитель украинского фонда ZAS Ventures Андрей Зинчук. В 2024 году фонд вложил $50 000 в проект Тонкопия.

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