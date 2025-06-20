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Розетка за $150. Другий стартап співзасновника електробайків Delfast призупинив роботу. Яких помилок він припустився

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

3 хв читання

чому Тонкопій закрив свій стартап, чому стартапи помирають /Олександр Чекменьов для Forbes Ukraine

Засновник Delfast та InCharge One Данило Тонкопій Фото Олександр Чекменьов для Forbes Ukraine

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Стартап Данила Тонкопія InCharge One мав амбітну мету – монетизувати розетки в кафе, але після пілотів у Лос-Анджелесі й невдалого краудфандингу опинився в підвішеному стані. На рахунку другого проєкту Тонкопія – майже пів мільйона доларів інвестицій, але закріпитися на американському ринку йому не вдалося. Тепер інвестори очікують на півот. Forbes Ukraine розібрався, чому проєкт став на паузу та які висновки з цього можуть зробити інші фаундери

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З червня 2025-го підприємець Данило Тонкопій не зазначається як CEO свого другого стартапу InCharge One, згідно з його профілем у LinkedIn. Соцмережі компанії перестали оновлюватися сім місяців тому. Кількість працівників упала до нуля, згідно зі сторінкою стартапу в Linkedin.

Заснований у 2023-му, проєкт розробляв «розумні розетки» з платним доступом у кафе та ресторанах. Проєкт став на паузу. «Він ні живий ні мертвий», – каже співзасновник українського фонду ZAS Ventures Андрій Зінчук. У 2024-му фонд вклав $50 000 у проєкт Тонкопія.

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