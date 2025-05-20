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«OnlyFans для моды». Основатель «Гудфуд Вдома» и коммуникационщица Roosh запускают приложение, которое будет подбирать луки. Можно ли заработать в этой индустрии?

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes

3 хв читання

стиліст онлайн: як працює застосунок See Me /коллаж Анастасия Решетник

Основатель производства полуфабрикатов «Гудфуд Вдома» Александр Гудков и директор по креативным коммуникациям инвестгруппы Roosh Александра Бородина запустили приложение See Me Фото коллаж Анастасия Решетник

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Александр Гудков, который продал свой первый бизнес необанку mono, запустил новый проект – приложение для подбора образов в соответствии с погодой See Me. Его партнер – коммуникационщица фонда Roosh Александра Бородина. В See Me они вложили $30 000, но на старте он будет бесплатным. Как можно заработать в нише технологий в моде, до сих пор не породившей ни одного единорога?

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