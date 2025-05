«OnlyFans для моди». Засновник «Гудфуд Вдома» та комунікаційниця Roosh запускають додаток, який підбиратиме луки. Чи можна заробити у цій індустрії? 

Олександр Гудков, який продав свій перший бізнес необанку mono, запустив новий проєкт – застосунок для підбору образів відповідно до погоди See Me. Його партнерка – комунікаційниця фонду Roosh Олександра Бородіна. У See Me вони вклали $30 000, але на старті він буде безкоштовний. Як можна заробити у ніші технологій у моді, яка досі не породила жодного єдинорога?