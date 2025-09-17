Forbes Digital підписка
«Пилоты боятся стать ненужными». Разработчик роев дронов Swarmer привлек рекордные $15 млн. Куда направят инвестиции и как меняется использование БПЛА на фронте? Блицинтервью

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

4 хв читання

рої дронів на фронті /предоставлено пресс-службой

СЕО и соучредитель Swarmer Сергей Куприенко. Фото предоставлено пресс-службой

16 сентября разработчик ИИ-решения по управлению роями беспилотников Swarmer привлек $15 млн инвестиций от иностранных инвесторов. Раунд возглавила американская инвесткомпания Broadband Capital Investments. Как Swarmer привлек рекордные инвестиции в украинском секторе Defence Tech? Интервью с соучредителем стартапа Сергеем Куприенко.

Рекордные инвестиции в $15 млн стартап Swarmer направит на масштабирование бизнеса, рассказывает СЕО и соучредитель стартапа Сергей Куприенко. В частности, компания планирует увеличить команду вдвое, до 90 специалистов.

Куприенко основал Swarmer вместе с Алексом Финком в мае 2023-го. Продукт компании – программное обеспечение Styx AI, позволяющее пилоту управлять сразу несколькими беспилотниками. Сейчас это до 15 БПЛА. Первые крупные инвестиции стартап привлек в сентябре 2024-го, подняв $2,7 млн от группы американских фондов.

