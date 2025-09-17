Прослухати матеріал
16 вересня розробник ШІ-рішення для управління роями безпілотників Swarmer залучив $15 млн інвестицій від іноземних інвесторів. Раунд очолила американська інвесткомпанія Broadband Capital Investments. Як Swarmer залучив рекордні інвестиції в українському DefenceTech-секторі? Інтервʼю зі співзнасновником стартапу Сергієм Купрієнком.
Рекордні інвестиції у $15 млн стартап Swarmer спрямує на масштабування бізнесу, розповідає СЕО та співзасновник стартапу Сергій Купрієнко. Зокрема, компанія планує збільшити команду удвічі, до 90 фахівців.
Купрієнко заснував Swarmer разом з Алексом Фінком у травні 2023-го. Продукт компанії – програмне забезпечення Styx AI, яке дозволяє пілоту управляти одразу кількома безпілотниками. Нині це до 15 БПЛА. Перші великі інвестиції стартап залучив у вересні 2024-го, піднявши $2,7 млн від групи американських фондів
