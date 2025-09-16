Продукт Swarmer помогает объединить группу дронов, в которой оператору отведен только выбор цели и разрешение на ее поражение.

Ключевые факты

Раунд финансирования серии A возглавляет американская инвесткомпания Broadband Capital Investments.

возглавляет американская инвесткомпания Broadband Capital Investments. Компания не разглашает оценку. Она может быть от $35 млн до $45 млн, говорит один из инвесторов в этой области, который попросил не указывать его имя в этой статье из-за чувствительности темы.

К раунду также присоединились предыдущие инвесторы Swarmer: американская оборонная технологическая компания RG.AI, американские фонды Radius Capital, Green Flag Ventures, D3 Ventures и Network VC.

Это самая большая инвестиция в украинскую оборонно-технологическую компанию с начала войны.

Swarmer разрабатывает программное обеспечение, управляющее до 25 дронами одновременно. «Используя данные более 82 000 собственных боевых миссий, система научена воспроизводить характеристики ведущих пилотов и принимать точные тактические решения в режиме реального времени», – отмечается в пресс-релизе.

«Наше программное обеспечение зарекомендовало себя в боевых действиях в течение десятков тысяч миссий», – цитирован в пресс-релизе основатель и генеральный директор Swarmer Сергей Куприенко.

Контекст

Swarmer основали Сергей Куприенко и Алекс Финк в мае 2023 года. Продукт компании – программное обеспечение Styx AI – позволяет управлять сразу несколькими беспилотниками, что повышает эффективность одного пилота.

В июне 2024-го Куприенко рассказал Reuters, что система позволит увеличить масштабы привлечения дронов. В ее пределах каждый коптер сможет планировать свои действия и прогнозировать поведение других в составе роя. Он рассказал, что в то время как операторы БпЛА пытаются выполнять операции с привлечением более пяти беспилотников, искусственный интеллект сможет оперировать сотней.

В 2024 году Swarmer привлекла первые крупные инвестиции – $2,7 млн.