Основанный украинцами стартап Swarmer, разрабатывающий ИИ-решения по управлению роями беспилотников, получил $15 млн инвестиций, сообщили Forbes Ukraine в компании.
Продукт Swarmer помогает объединить группу дронов, в которой оператору отведен только выбор цели и разрешение на ее поражение.
Ключевые факты
- Раунд финансирования серии A возглавляет американская инвесткомпания Broadband Capital Investments.
- Компания не разглашает оценку. Она может быть от $35 млн до $45 млн, говорит один из инвесторов в этой области, который попросил не указывать его имя в этой статье из-за чувствительности темы.
- К раунду также присоединились предыдущие инвесторы Swarmer: американская оборонная технологическая компания RG.AI, американские фонды Radius Capital, Green Flag Ventures, D3 Ventures и Network VC.
- Это самая большая инвестиция в украинскую оборонно-технологическую компанию с начала войны.
- Swarmer разрабатывает программное обеспечение, управляющее до 25 дронами одновременно. «Используя данные более 82 000 собственных боевых миссий, система научена воспроизводить характеристики ведущих пилотов и принимать точные тактические решения в режиме реального времени», – отмечается в пресс-релизе.
- «Наше программное обеспечение зарекомендовало себя в боевых действиях в течение десятков тысяч миссий», – цитирован в пресс-релизе основатель и генеральный директор Swarmer Сергей Куприенко.
Контекст
Swarmer основали Сергей Куприенко и Алекс Финк в мае 2023 года. Продукт компании – программное обеспечение Styx AI – позволяет управлять сразу несколькими беспилотниками, что повышает эффективность одного пилота.
В июне 2024-го Куприенко рассказал Reuters, что система позволит увеличить масштабы привлечения дронов. В ее пределах каждый коптер сможет планировать свои действия и прогнозировать поведение других в составе роя. Он рассказал, что в то время как операторы БпЛА пытаются выполнять операции с привлечением более пяти беспилотников, искусственный интеллект сможет оперировать сотней.
В 2024 году Swarmer привлекла первые крупные инвестиции – $2,7 млн.
