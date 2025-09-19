Инвестиционный синдикат Toloka, созданный бывшим банкиром Тарасом Кириченко, CEO Promodo Александром Колбом и венчурным инвестором Игорем Шойфотом, за два года привлек полторы тысячи инвесторов, которые вложились в 18 сделок. В июне компания решила проэкспериментировать и инвестировала более $2 млн в британскую компанию по недвижимости. Какова стратегия?

Общая сумма инвестиций синдиката Tolokа достигла $20,2 млн, рассказал соучредитель Тарас Кириченко. С момента основания в октябре 2023-го синдикат осуществил 18 сделок.

В июне 2025-го Tolokа впервые отошел от венчурной стратегии и тестово инвестировал более $2 млн в компанию, строящую объекты недвижимости в Великобритании, говорит другой соучредитель Александр Колб, не разглашая названия. Ранее о соглашении не сообщалось. «Это проба пера, но мы видим интерес партнеров к другим классам активов», – добавляет он.