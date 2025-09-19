Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

«Проба пера». Синдикат Toloka вложился в компанию по недвижимости из Британии после более чем $20 млн инвестиций в стартапы. Зачем?

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes

2 хв читання

Синдикат Toloka інвестував понад $20 млн у стартапи за два роки /Александр Чекменев/личный архив

Основатели Toloka – CEO Promodo Александр Колб, бывший банкир Тарас Кириченко и партнер венчурного фонда TMT Investments Игорь Шойфот. Фото Александр Чекменев/личный архив

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:07 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:07

Инвестиционный синдикат Toloka, созданный бывшим банкиром Тарасом Кириченко, CEO Promodo Александром Колбом и венчурным инвестором Игорем Шойфотом, за два года привлек полторы тысячи инвесторов, которые вложились в 18 сделок. В июне компания решила проэкспериментировать и инвестировала более $2 млн в британскую компанию по недвижимости. Какова стратегия?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Общая сумма инвестиций синдиката Tolokа достигла $20,2 млн, рассказал соучредитель Тарас Кириченко. С момента основания в октябре 2023-го синдикат осуществил 18 сделок.

В июне 2025-го Tolokа впервые отошел от венчурной стратегии и тестово инвестировал более $2 млн в компанию, строящую объекты недвижимости в Великобритании, говорит другой соучредитель Александр Колб, не разглашая названия. Ранее о соглашении не сообщалось. «Это проба пера, но мы видим интерес партнеров к другим классам активов», – добавляет он.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні