Інвестиційний синдикат Toloka, створений колишнім банкіром Тарасом Кириченком, CEO Promodo Олександром Колбом та венчурним інвестором Ігорем Шойфотом, за два роки залучив півтори тисячі інвесторів, які вклалися у 18 угод. У червні компанія вирішила проекспериментувати й інвестувала понад $2 млн у британську компанію з нерухомості. Яка стратегія?

Загальна сума інвестицій синдикату Tolokа досягнула $20,2 млн, розповів співзасновник Тарас Кириченко. З моменту заснування в жовтні 2023-го синдикат здійснив 18 угод.

У червні 2025-го Tolokа вперше відійшов від венчурної стратегії та тестово інвестував понад $2 млн у компанію, що будує об’єкти нерухомості у Великій Британії, каже інший співзасновник Олександр Колб, не розголошуючи назву. Раніше про угоду не повідомлялося. «Це проба пера, але ми бачимо інтерес партнерів до інших класів активів», – додає він.