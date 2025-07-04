Несмотря на скептицизм относительно ИИ как «очередного мыльного пузыря», технологии искусственного интеллекта набирают обороты. Инвесторы активно вкладываются в ИИ-инфраструктуру, генеративный ИИ и кибербезопасность, с прогнозами, что к 2030 году инвестиции в ИИ могут достигнуть $2 трлн. Но как выбрать правильные проекты для инвестирования, учитывая высокий риск и быстрые изменения на рынке? Анализ от Александра Шарко, Principal в украинском венчурном синдикате Toloka.vc .

Интересно слышать мнения людей, утверждающих, что искусственный интеллект (ИИ) – это очередной мыльный пузырь. Их можно понять: каждый день наблюдаем ажиотаж относительно очередной «технологической революции». Но ведь не может же появляться так много инноваций еженедельно. Или может?

Посмотрим на что-то более конкретное, стоит ли инвестировать, например, в ИИ-инфраструктуру или cybersecurity, или в квантовые компьютеры. Куда уже инвестируют и какая из технологических сфер растет быстрее всего?

Инвестиции в ИИ и M&A растут. GenAI на пике внимания

В 2024 году глобальные инвестиции в ИИ составили $252 млрд, что на $51 млрд больше, чем в 2023 году, согласно данным Stanford AI Index. Это первый разворот тренда на убывание, начавшийся после 2021 года.

В основном рос сегмент частных инвестиций, который вырос на 44% по сравнению с 2023 годом – со $104,3 млрд до $150,8 млрд. Из этих почти $151 млрд $109 млрд пришлось на рынок США. Это почти в 12 раз больше, чем в Китае, если считать, что все китайские инвестиции видимы.

Тренд на рост наблюдается и в сегменте M&A -сделок, приросших за год на $10 млрд, согласно данным исследования, проведенного Quid.

Глобальные корпоративные инвестиции в ИИ по видам инвестиционной деятельности, 2013-2024 годы Фото Stanford AI Index Report 2025

Крупнейшие частные инвестиции в ИИ в 2024 году получили направления:

инфраструктура, исследование и корпоративное управление – $37 млрд;

управление и обработка данных – $20 млрд;

здравоохранение и ИИ в медицине – $18 млрд;

финтех – $14 млрд;

кибербезопасность и защита данных – $10 млрд.

Особенно стремительно растут инвестиции в генеративный ИИ (GenAI) – $33,9 млрд в 2024 году, что на 18,7% больше, чем в 2023-м. Это более 20% всех проделанных частных инвестиций в ИИ, тогда как в 2022-м их доля составляла лишь 8%, согласно данным исследования от Quid.

Глобальные частные инвестиции в ИИ по направлениям, 2023 против 2024 года Фото Stanford AI Index Report 2025

Наблюдается и консолидация и увеличение сумм раундов:

Seed-раунды выросли до $5–7 млн;

выросли до $5–7 млн; Series A – $20–30 млн.

Например, французский стартап, разрабатывающий LLM Mistral AI, в 2023-м получил €105 млн на Seed и $1 млрд у Series A уже в 2024-м.

Несмотря на уменьшение количества сделок в Европе на 31%, общий объем инвестиций в этом регионе вырос на 22%. Это свидетельствует о концентрации больших ставок в более зрелых перспективных проектах как способе для европейских инвесторов сбалансировать рисковый профиль своих портфелей.

Технологические прорывы не остановить

Большие языковые модели (LLM) становятся более мощными, более дешевыми и «умными»

GPT-4o, которую OpenAI запустила в 2024-м, стоит для использования разработчиками приложений в шесть раз дешевле, чем вышедший в 2023 году GPT-4. GPT-4o-mini – в 200 раз дешевле. Они имеют эту цену 128k контекстное окно.

Claude 3 Opus показывает самые лучшие результаты на большинстве бенчмарков 2024 года. Phi-3-mini от Microsoft с 3,8 млрд параметров («крошечная» и очень компактная модель по меркам 2024 года) превосходит полномасштабную GPT-3.5, считавшуюся прорывом сезона 2022/23.

То есть всего за год развития меньшие и многократно более дешевые модели уже могут работать на уровне флагманов предыдущего поколения.

От всех крупных игроков этого рынка в 2024 году повыходили языковые модели с усиленными алгоритмами «логических размышлений» (reasoning) для задач, над которыми нужно «подумать», и возможности для DeepResearch – поиска и систематизации информации, которые уже по качеству признаются на уровне научного ассистента с PhD степенью.

GenAI «разрывает» медиа и маркетинг

Крупные бренды, такие как Coca-Cola, Kadberry, Heintz и многие другие, с 2023 года используют сгенерированный контент для поддержки и основы рекламных кампаний и видео.

Поборов короткие видеоформаты на 5–10 минут, крупные игроки, такие как OpenAI, Nvidia и более нишевые компании активно работают над моделями GenAI для среднего и длительного видеоконтента.

GenAI платформы позволяют строить видеоконтент на любом языке и на большом масштабе, который будет выглядеть по-разному для каждого из миллионов зрителей. Это станет неотделимым инструментом для гиперконтекстных медиакампаний, являющихся сейчас одним из основных маркетинговых трендов.

У SEO начинается война за новые форматы поиска

Вопрос оптимизации контента теперь включает и оптимизацию под поиск через большие языковые модели. Появляются новые термины для SEO: Search Generative Experience (SGE) и Generative Engine Optimization (GEO).

ИИ-стартап Perplexity, ставший основным игроком на этом рынке кроме ChatGPT, менее чем за четыре года вырос с $2,8 млн до $118 млн годового дохода и получил оценку в $14 млрд в ходе текущего раунда инвестиций, возглавляемого венчурной компанией Accel.

Режимом поиска AI Overview, запущенным Google, чтобы не потерять часть рынка в мае 2025-го, уже пользуется более 1,5 млрд человек в месяц, согласно отчету CEO компании Сундара Пичаи.

Потребность в кибербезопасности и защите от уязвимостей

30% нового кода в 2024-м «написал» искусственный интеллект, по оценкам Gartner. В том числе 25% нового кода, созданного в Google, согласно отчету CEO компании.

Компания Codeium, являющаяся независимой моделью для генерации кода, за три с половиной года выросла до $42 млн годового дохода и ведет переговоры о M&A от OpenAI по оценке $3 млрд, согласно данным Pitchbook.

Но такой сгенерированный код, по результатам исследования центра CSET, считается в четыре раза более уязвимым к кибератакам, чем созданный программистами.

ИИ используется как для динамической киберзащиты, так и для кибератак, а также для автоматического поиска, защиты и исправления уязвимостей в инфраструктуре и коде.

В результате все решения, так или иначе связанные с кибербезопасностью для и с помощью ИИ, очень быстро приобретают интерес, растут и продаются. Примерами являются компании Wiz, которую Google приобрела за $30 млрд с мультипликатором оценки x65 к ARR, и другие недавние exits с большими мультипликаторами в этой сфере, такие как Bionic.io (x70 ARR), Axis Security (x46 ARR) и Dazz Security (~x45-55 ARR).

Фундаментальные исследования

Не останавливаются и фундаментальные исследования, стремительно появляются технологии, радикально меняющие правила игры.

Несколько примеров:

Gaussian splatting – новый сверхбыстрый и эффективный метод 3D-визуализации, заменяющий традиционные полигональные сетки реалистичным отображением (выстроенное благодаря «цветовым пятнам») со значительно меньшими вычислительными затратами. Стал в 2024-м революцией в media, gaming и всех областях, где используют 3D-изображения.

– новый сверхбыстрый и эффективный метод 3D-визуализации, заменяющий традиционные реалистичным отображением (выстроенное благодаря «цветовым пятнам») со значительно меньшими вычислительными затратами. Стал в 2024-м революцией в media, gaming и всех областях, где используют 3D-изображения. Нейроморфная архитектура чипов – процессоры, имитирующие работу нейронов, обеспечивают высокую эффективность при малом энергопотреблении.

– процессоры, имитирующие работу нейронов, обеспечивают высокую эффективность при малом энергопотреблении. Квантовые чипы уже используются в проектах по тренировке языковых моделей, предлагая колоссальный прирост производительности в задачах оптимизации и поиска.

Эти и другие прорывы позволяют строить ИИ нового поколения для ранее недоступных задач. Бизнесы и потребители только начинают ощущать их влияние, которое существенно реализуется лишь в течение следующих нескольких лет.

Энергия – новое «ИИ-золото»

Тренировки и поддержка больших ИИ-моделей потребляют большие объемы электроэнергии. Поэтому техногиганты переходят к прямому контролю за генерацией энергии.

Amazon в 2024 году приобрела ядерный датацентр Cumulus в Пенсильвании за $650 млн.

Microsoft заключила контракт на поставку энергии с электростанции Three Mile Island.

OpenAI планирует строительство датацентров мощностью до 5 ГВт, что эквивалентно мощностям небольшого государства.

Apple заключила долгосрочное соглашение на поставку 105 МВт солнечной энергии из проекта Castaño Solar в Испании.

Metaв декабре 2024 года объявила о запуске процесса запроса предложений (RFP) для поиска партнеров среди разработчиков ядерной энергетики, чтобы добавить от 1 ГВт до 4 ГВт новых ядерных мощностей. Компания рассматривает как большие традиционные реакторы, так и малые модульные реакторы.

В результате такого тренда большие и быстрые инвестиции получают проекты, которые оптимизируют и улучшают энергоемкость, вычислительную мощность и инфраструктуру для тренировки ИИ-моделей, а также улучшают методы их обучения.

Всего в 2024 году в инфраструктуру, исследование и governance в ИИ было проинвестировано $37 млрд, согласно данным Stanford AI Index.

ИИ-агенты – все еще следующий Big thing

Несмотря на ажиотаж, в фокусе внимания инвесторов остаются автономные ИИ-агенты, которые выполняют сложные действия, помогая пользователю, взаимодействуют с разными цифровыми системами, заказывают услуги, проводят аналитику.

Массовое использование агентов ожидается в течение 12–18 месяцев, несмотря на определенные проблемы в их надежности и качестве согласно прогнозу AI-2027. А в 2026 году начнут появляться Reliable Agents, которые с высокой надежностью и качеством смогут выполнять более 85% рутинных задач пользователя.

65% из 3000 CEO, опрошенных McKinsey, планируют внедрять агентов в операционные процессы компаний до конца 2026 года. Первые же экосистемы для агентов уже создают OpenAI (AutoGPT), Microsoft, Adept, Rewind.ai. В том числе open source, например, недавний Open Computer Agent от HuggingFace.

Такие продукты ,как Cursor и Darwin, стремительно растут и получают многомиллионные инвестиции (раунд C Cursor и раунд Cognition Labs по оценке $4 млрд ), несмотря на все еще неоптимальное качество работы моделей и созданных агентов.

Инвестируйте в стратегические решения

Несмотря на подъем и прорывы, ИИ-стартапы остаются высокорисковыми. По разным оценкам, до 90% новых рождающихся ИИ-стартапов провалятся в течение следующих пяти лет. Но стратегически подобранные направления ИИ показывают очень быстрый рост и высокие оценки и могут хорошо дополнить инвестиционный портфель.

Несколько примеров, как мы инвестируем в Toloka.

Проекты, предоставляющие инфраструктуру и инструменты для других ИИ-продуктов. К примеру, Scale AI, куда Toloka инвестировала в 2024-м, продают «лопаты во время золотой лихорадки».

Решение по направлению Cybersecurity вокруг ИИ, такие как Bright Security (инвестиция Toloka в 2025-м), занимающаяся автоматизированным поиском и решением уязвимостей в программном коде, сгенерированном разными ИИ-ассистентами для разработчиков.

Для фондов, рассматривающих более длительные DeepTech инвестиции. Есть фундаментальные проекты, например Covalent, создающий собственную open-weight модель с многоязычным pre-training, или Conjecture, исследующий вопросы AI alignment.

Быстро развивающиеся продукты в отраслях, где ИИ-агенты уже продемонстрировали успешные финансовые результаты и существенно их меняют. К примеру, Capacity AI(инвестиция Toloka в 2024-м), автоматизирующая задачи внутреннего и внешнего Customer Support на больших масштабах для компаний Fortune 100 и государственных проектов США.

Инвесторы и фонды, осознавшие, что ИИ – это не временный тренд, а стратегическое направление, активно инвестируют в эту отрасль.

Однако из-за высокой динамики развития и того, что новые рынки и правила игры еще формируются, для инвесторов с меньшими суммами, желающими получить доступ к раундам на ранних стадиях, риски, связанные с ИИ-стартапами, намного выше, чем при классическом ангельском инвестировании.

Благодаря ажиотажу и тому, что все занимаются ИИ, отбор действительно инновационных проектов от «шума» требует значительных ресурсов и глубокого понимания отрасли.

Поэтому для таких инвестиций есть два основных варианта: либо присоединиться к большому фонду, специализирующемуся на более поздних этапах с раундами по $50 млн, либо стать частью синдиката, например Toloka, где фонд осуществляет анализ и отбор стартапов, а также предоставляет доступ к более поздним раундам.