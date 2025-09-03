Forbes Digital підписка
ИИ в «Дії». Как работает ассистент Минцифры на портале государственных услуг? Краш-тест от Forbes Ukraine

На портале «Дія» появился виртуальный помощник «Дія.АІ», который консультирует по государственным услугам. В Минцифры обещают, что вскоре ассистент будет доступен и в мобильном приложении. Forbes Ukraine проверил, как он работает

1 сентября Министерство цифровой трансформации открыло публичный доступ к ИИ-ассистенту на портале «Дія». Он умеет консультировать по госпрограммам, предоставлять инструкции и по запросу формировать выписки из реестров – пока только справку о доходах. До конца года бот получит еще пять автоматизированных сервисов, пишет в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Впервые о запуске ИИ-ассистента Федоров заявил в феврале 2025 года. Его замысел – создать первого государственного агента, который сможет обрабатывать жалобы граждан и перенаправлять их в соответствующие учреждения.

