На портале «Дія» появился виртуальный помощник «Дія.АІ», который консультирует по государственным услугам. В Минцифры обещают, что вскоре ассистент будет доступен и в мобильном приложении. Forbes Ukraine проверил, как он работает
1 сентября Министерство цифровой трансформации открыло публичный доступ к ИИ-ассистенту на портале «Дія». Он умеет консультировать по госпрограммам, предоставлять инструкции и по запросу формировать выписки из реестров – пока только справку о доходах. До конца года бот получит еще пять автоматизированных сервисов, пишет в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Впервые о запуске ИИ-ассистента Федоров заявил в феврале 2025 года. Его замысел – создать первого государственного агента, который сможет обрабатывать жалобы граждан и перенаправлять их в соответствующие учреждения.
