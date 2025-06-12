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Боль, слезы и ИИ. Forbes Ukraine нашел в Украине десяток стартапов, работающих с искусственным интеллектом. Свидетельствует ли это о буме?

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes

6 хв читання

ШІ-бум, стартапи /ілюстрація Марія Шарлай

Первые ИИ-стартапы появились задолго до глобального ИИ-бума, который начался после появления ChatGPT от компании OpenAI в конце 2022-го Фото ілюстрація Марія Шарлай

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В мире бум ИИ-стартапов, по сравнению с ним в Украине – небольшой всплеск новых ИИ-компаний. Forbes нашел десяток наиболее перспективных с точки зрения инвесторов украинских ИИ-стартапов и исследовал, что сдерживает отрасль

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