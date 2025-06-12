В мире бум ИИ-стартапов, по сравнению с ним в Украине – небольшой всплеск новых ИИ-компаний. Forbes нашел десяток наиболее перспективных с точки зрения инвесторов украинских ИИ-стартапов и исследовал, что сдерживает отрасль