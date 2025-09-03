На порталі «Дія» з’явився віртуальний помічник «Дія.АІ», який консультує щодо державних послуг. У Мінцифрі обіцяють, що невдовзі асистент буде доступний і в мобільному застосунку. Forbes Ukraine перевірив, як він працює

1 вересня Міністерство цифрової трансформації відкрило публічний доступ до ШІ-асистента на порталі «Дія». Він уміє консультувати щодо держпрограм, надавати інструкції та за запитом формувати витяги з реєстрів – поки що тільки довідку про доходи. До кінця року бот отримає ще пʼять автоматизованих сервісів, пише у своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Вперше про запуск ШІ-асистента Федоров заявив у лютому 2025-го. Його задум – створити першого державного агента, який зможе обробляти скарги громадян та перенаправляти їх до відповідних установ.