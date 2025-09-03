Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:33 хвилин
На порталі «Дія» з’явився віртуальний помічник «Дія.АІ», який консультує щодо державних послуг. У Мінцифрі обіцяють, що невдовзі асистент буде доступний і в мобільному застосунку. Forbes Ukraine перевірив, як він працює
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
1 вересня Міністерство цифрової трансформації відкрило публічний доступ до ШІ-асистента на порталі «Дія». Він уміє консультувати щодо держпрограм, надавати інструкції та за запитом формувати витяги з реєстрів – поки що тільки довідку про доходи. До кінця року бот отримає ще пʼять автоматизованих сервісів, пише у своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Вперше про запуск ШІ-асистента Федоров заявив у лютому 2025-го. Його задум – створити першого державного агента, який зможе обробляти скарги громадян та перенаправляти їх до відповідних установ.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.