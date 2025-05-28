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Серийный предприниматель Владимир Панченко привлек дополнительные $5 млн для своего стартапа Portal.AI. После перезапуска продукта в январе 2025 года компания сделала ставку не на бизнес-клиентов, а на массовый сегмент. Теперь его продукт – соцсеть, в которой пользователь по запросу генерирует персональные видео. Какие перспективы у ИИ-приложения для создания видео?
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