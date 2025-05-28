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Серійний підприємець Володимир Панченко залучив додаткові $5 млн для свого стартапу Portal.AI. Після перезапуску продукту в січні 2025-го компанія зробила ставку не на бізнес-клієнтів, а на масовий сегмент. Тепер його продукт – соцмережа, у якій користувач за запитом генерує персоналізовані відео. Які перспективи в ШІ-додатка для створення відео?
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