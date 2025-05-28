Підписка від 5 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

Соцмережа з ШІ-відео. Серійний підприємець Володимир Панченко залучив $5 млн на застосунок для коротких роликів. Які шанси в конкурентній ніші

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

3 хв читання

ШІ для створення відео /Олександр Чекменьов

Володимир Панченко зробив півот Portal.AI. Тепер його стартап створює персоналізовані відео на основі ідей користувачів Фото Олександр Чекменьов

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:07 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:07

Серійний підприємець Володимир Панченко залучив додаткові $5 млн для свого стартапу Portal.AI. Після перезапуску продукту в січні 2025-го компанія зробила ставку не на бізнес-клієнтів, а на масовий сегмент. Тепер його продукт – соцмережа, у якій користувач за запитом генерує персоналізовані відео. Які перспективи в ШІ-додатка для створення відео?

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні