Серійний підприємець Володимир Панченко залучив додаткові $5 млн для свого стартапу Portal.AI. Після перезапуску продукту в січні 2025-го компанія зробила ставку не на бізнес-клієнтів, а на масовий сегмент. Тепер його продукт – соцмережа, у якій користувач за запитом генерує персоналізовані відео. Які перспективи в ШІ-додатка для створення відео?