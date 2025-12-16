Прослухати матеріал
Сеть мультимаркетов «Аврора», логистическая группа Nova и Укрсиббанк внедряют решения на основе компьютерного зрения и генеративного ИИ во внутренние процессы и сервисы для клиентов. С какими операционными и техническими вызовами компании сталкиваются? Главное из дискуссии на конференции Forbes AI Summit, которая состоялась 27 ноября
«ИИ «выстрелит» в любых-процессах: от HR до цепочек поставок и финансовых процессов, – сказал на AI Summit R&D-директор «Аврора» Александр Войналович. – Некоторые бизнес-процессы улучшались в десятки раз».
88% компаний используют ИИ по крайней мере в одной бизнес-функции, свидетельствует опрос McKinsey, проведенный с июня по июль 2025-го. «Сейчас мы вкладываемся в ИИ, а на следующий день наш сотрудник уже не будет заниматься рутинной работой, а будет думать, как приводить новых клиентов и поработать с сервисом», – говорит R&D-директор Nova Евгений Хоменко.
