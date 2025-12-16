Підписка від 49 грн
«Швидкі інновації – це батл». Як впровадити ШІ без спротиву працівників і звідки брати ідеї для розробок? Досвід «Аврора», Nova і Укрсиббанку

Мережа мультимаркетів «Аврора», логістична група Nova та Укрсиббанк впроваджують рішення на основі компʼютерного зору та генеративного ШІ у внутрішні процеси та сервіси для клієнтів. З якими операційними й технічними викликами компанії стикаються? Головне з дискусії на конференції Forbes AI Summit, що відбулася 27 листопада

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість 1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁

«ШІ «вистрілює» у будь-яких процесах: від HR до ланцюгів постачання і фінансових процесів, – сказав на AI Summit R&D-директор «Аврора» Олександр Войналович. – Деякі бізнес-процеси покращувалися в десятки разів».

88% компаній використовують ШІ принаймні в одній бізнес-функції, свідчить опитування McKinsey, проведене з червня по липень 2025-го. «Зараз ми вкладаємося в ШІ, а наступного дня наш співробітник вже не займатиметься рутинною роботою й думатиме, як приводити нових клієнтів і попрацювати з сервісом», – каже R&D-директор Nova Євгеній Хоменко

