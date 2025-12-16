Прослухати матеріал
Мережа мультимаркетів «Аврора», логістична група Nova та Укрсиббанк впроваджують рішення на основі компʼютерного зору та генеративного ШІ у внутрішні процеси та сервіси для клієнтів. З якими операційними й технічними викликами компанії стикаються? Головне з дискусії на конференції Forbes AI Summit, що відбулася 27 листопада
«ШІ «вистрілює» у будь-яких процесах: від HR до ланцюгів постачання і фінансових процесів, – сказав на AI Summit R&D-директор «Аврора» Олександр Войналович. – Деякі бізнес-процеси покращувалися в десятки разів».
88% компаній використовують ШІ принаймні в одній бізнес-функції, свідчить опитування McKinsey, проведене з червня по липень 2025-го. «Зараз ми вкладаємося в ШІ, а наступного дня наш співробітник вже не займатиметься рутинною роботою й думатиме, як приводити нових клієнтів і попрацювати з сервісом», – каже R&D-директор Nova Євгеній Хоменко.
