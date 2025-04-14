«То, что нужно Индии». Fintech Farm Дубилета запустила необанк уже на четвертом рынке. Каковы шансы у индийского проекта Roarbank, уже имеющего 115 000 регистраций

Компания Fintech Farm Дмитрия Дубилета и партнеров, «производящая» необанки, запустила проект на четвертом для себя рынке – в Индии. На руку – величина рынка. Риск – жесткая регуляция. Что украинский финтех-стартап ожидает в стране с самым большим населением в мире?