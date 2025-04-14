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«То, что нужно Индии». Fintech Farm Дубилета запустила необанк уже на четвертом рынке. Каковы шансы у индийского проекта Roarbank, уже имеющего 115 000 регистраций

Forbes
Мария Денисюк /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Мария Денисюк
Forbes

4 хв читання

Fintech Farm Дмитра Дубілета запустився в Індії /Коллаж Анна Наконечная

Серийный производитель необанков Fintech Farm Дмитрия Дубилета и партнеров в середине марта запустил в Индии Roarbank. Фото Коллаж Анна Наконечная

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Компания Fintech Farm Дмитрия Дубилета и партнеров, «производящая» необанки, запустила проект на четвертом для себя рынке – в Индии. На руку – величина рынка. Риск – жесткая регуляция. Что украинский финтех-стартап ожидает в стране с самым большим населением в мире?

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