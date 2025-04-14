«Те, що потрібно Індії». Fintech Farm Дубілета запустила необанк вже на четвертому ринку. Які шанси в індійського проєкту Roarbank, що вже має 115 000 реєстрацій

Компанія Fintech Farm Дмитра Дубілета та партнерів, що «виробляє» необанки, запустила проєкт на четвертому для себе ринку – в Індії. На руку – величина ринку. Ризик – жорсткі регуляції. Що на український фінтех-стартап чекає у країні з найбільшим населенням у світі?