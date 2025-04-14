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«Те, що потрібно Індії». Fintech Farm Дубілета запустила необанк вже на четвертому ринку. Які шанси в індійського проєкту Roarbank, що вже має 115 000 реєстрацій

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes
Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

4 хв читання

Fintech Farm Дмитра Дубілета запустився в Індії /Колаж Анна Наконечна

Серійний виробник необанків Fintech Farm Дмитра Дубілета та партнерів у середині березня запустив в Індії Roarbank. Фото Колаж Анна Наконечна

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Компанія Fintech Farm Дмитра Дубілета та партнерів, що «виробляє» необанки, запустила проєкт на четвертому для себе ринку – в Індії. На руку – величина ринку. Ризик – жорсткі регуляції. Що на український фінтех-стартап чекає у країні з найбільшим населенням у світі?

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