«Те, що потрібно Індії». Fintech Farm Дубілета запустила необанк вже на четвертому ринку. Які шанси в індійського проєкту Roarbank, що вже має 115 000 реєстрацій

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
07:36 хвилин
Компанія Fintech Farm Дмитра Дубілета та партнерів, що «виробляє» необанки, запустила проєкт на четвертому для себе ринку – в Індії. На руку – величина ринку. Ризик – жорсткі регуляції. Що на український фінтех-стартап чекає у країні з найбільшим населенням у світі?
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.