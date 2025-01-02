Ферма для львов. Fintech Farm Дмитрия Дубилета, Александра Витязя и Николая Бескровного открывает по необанку в год. Как она устроена?

Fintech Farm – основанный украинцами финтех-конвейер, который выращивает необанки от Ханоя до Баку. Forbes Ukraine исследовал систему управления стартапом, у которого штаб-квартира в Лондоне, разработка в Украине, рынки в Азии и Африке, а амбиции – выше неба

«Мы видим себя технологическим оператором необанков», – говорит соучредитель Fintech Farm Николай Бескровный, 42. На первый взгляд, все просто: трое фаундеров Дмитрий Дубилет, 39, Александр Витязь, 55, и Бескровный, имея успешный опыт в технологиях и финансах, создали платформу для «банка в смартфоне» и «клонируют» ее в развивающихся странах.

В октябре 2024-го необанки на базе технологии Fintech Farm работают в Азербайджане, Вьетнаме и Кыргызстане. В каждой стране есть местный банк-партнер, отвечающий за финансовую инфраструктуру. Дизайн приложений необанков Fintech Farm почти идентичен, а похожие названия обыгрывают слово «лев», он же – запатентованный маскот-талисман стартапа.

«Дьявол в деталях», – вздыхает Бескровный. Самое сложное в этой бизнес-модели – адаптировать необанк под каждый рынок и построить вместе с банком-партнером эффективные локальные команды. Ядро самого Fintech Farm – более 200 человек, почти все украинцы. Если считать с местными командами, наберется около 1000.