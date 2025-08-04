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«Водителям было неинтересно». Сервис вызова автомобилей Uklon увеличил тарифы почти на 50% для туристического комплекса Буковель. Почему компания пошла на это

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes

2 хв читання

Замовити таксі в Буковелі: ціна таксі в Буковелі /Shutterstock

Uklon увеличил тарифы почти на 50% для туристического комплекса Буковель Фото Shutterstock

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Uklon пересмотрел тарифы на перевозку в одном из самых популярных курортов Украины – Буковеле. У августе 2025-го цена за километр почти вполовину больше по сравнению с мартом. В чем причина? Forbes Ukraine разобрал детали решения

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