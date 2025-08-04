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Uklon пересмотрел тарифы на перевозку в одном из самых популярных курортов Украины – Буковеле. У августе 2025-го цена за километр почти вполовину больше по сравнению с мартом. В чем причина? Forbes Ukraine разобрал детали решения
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