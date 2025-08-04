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«Водіям було нецікаво». Сервіс виклику авто Uklon збільшив тарифи майже на 50% для туристичного комплексу Буковель. Чому компанія пішла на це 

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

2 хв читання

Замовити таксі в Буковелі: ціна таксі в Буковелі /Shutterstock

Uklon збільшив тарифи майже на 50% для туристичного комплексу Буковель Фото Shutterstock

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Uklon переглянув тарифи на перевезення в одному з найпопулярніших курортів України – Буковелі. У серпні 2025-го ціна за кілометр майже вполовину більша порівняно з березнем. У чому причина? Forbes Ukraine розібрав деталі рішення.

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