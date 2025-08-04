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Uklon переглянув тарифи на перевезення в одному з найпопулярніших курортів України – Буковелі. У серпні 2025-го ціна за кілометр майже вполовину більша порівняно з березнем. У чому причина? Forbes Ukraine розібрав деталі рішення.
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