«Поможет расширить долю рынка». Менее чем через месяц после покупки «Киевстаром» Uklon прощупывает почву в нише электросамокатов. Что его ждет

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Лидер украинского рынка онлайн-вызова авто Uklon присматривается к нише проката электросамокатов. Исследовать его компания начала менее чем через месяц после закрытия сделки с «Киевстаром». Почему Uklon интересна ниша микромобильности и какие у него здесь конкуренты, кроме эстонского Bolt?
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