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«Поможет расширить долю рынка». Менее чем через месяц после покупки «Киевстаром» Uklon прощупывает почву в нише электросамокатов. Что его ждет

Люба Балашова /из личного архива
Люба Балашова
Forbes

3 хв читання

прокат самокатів, електросамокати київ, самокати Bolt та Uklon /коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

Для Uklon самокаты – бизнес, который поможет расширить долю рынка, говорит собеседник Forbes с рынка райдхейлинга Фото коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

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Лидер украинского рынка онлайн-вызова авто Uklon присматривается к нише проката электросамокатов. Исследовать его компания начала менее чем через месяц после закрытия сделки с «Киевстаром». Почему Uklon интересна ниша микромобильности и какие у него здесь конкуренты, кроме эстонского Bolt?

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