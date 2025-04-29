«Поможет расширить долю рынка». Менее чем через месяц после покупки «Киевстаром» Uklon прощупывает почву в нише электросамокатов. Что его ждет

Лидер украинского рынка онлайн-вызова авто Uklon присматривается к нише проката электросамокатов. Исследовать его компания начала менее чем через месяц после закрытия сделки с «Киевстаром». Почему Uklon интересна ниша микромобильности и какие у него здесь конкуренты, кроме эстонского Bolt?