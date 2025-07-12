Соучредитель Uklon Дмитрий Дубровский создает инвестиционный фонд, в который вкладывает деньги с экзита. По подсчетам Forbes Ukraine, он получил $41,7 млн. О жизни после продажи, партнерстве и сделке – главное из интервью Дмитрия Дубровского на «Форуме предпринимателей 2025» главному редактору Forbes Ukraine Борису Давиденко.

Дмитрий Дубровский единственный голосовал против продажи сервиса онлайн-вызова авто Uklon на старте переговоров с оператором «Киевстар».

Сделку по приобретению 97% акций Uklon за $155,2 млн закрыли 2 апреля. Это вторая по размеру M&A-сделка в Украине за время полномасштабного вторжения (первая – покупка lifecell и DataGroup французом Ксавье Ньелем). И самое большое приобретение «Киевстара» за 30 лет существования.