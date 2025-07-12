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«Всегда будьте готовы продать компанию». Как совершить экзит на $155 млн? Главное с выступления соучредителя Uklon Дмитрия Дубровского на конференции Forbes Ukraine

Анастасия Печенюк
Анастасия Печенюк
Forbes

3 хв читання

що робить Дмитро Дубровський після угоди Uklon з «Київстар» /Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Соучредитель Uklon Дмитрий Дубровский создает семейный фонд для инвестиций, в который вкладывает деньги с экзита. По подсчетам Forbes, он получил $41,7 млн. Фото Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

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Соучредитель Uklon Дмитрий Дубровский создает инвестиционный фонд, в который вкладывает деньги с экзита. По подсчетам Forbes Ukraine, он получил $41,7 млн. О жизни после продажи, партнерстве и сделке – главное из интервью Дмитрия Дубровского на «Форуме предпринимателей 2025» главному редактору Forbes Ukraine Борису Давиденко.

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Дмитрий Дубровский единственный голосовал против продажи сервиса онлайн-вызова авто Uklon на старте переговоров с оператором «Киевстар».

Сделку по приобретению 97% акций Uklon за $155,2 млн закрыли 2 апреля. Это вторая по размеру M&A-сделка в Украине за время полномасштабного вторжения (первая – покупка lifecell и DataGroup французом Ксавье Ньелем). И самое большое приобретение «Киевстара» за 30 лет существования.

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