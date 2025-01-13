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Виїзд за кордон, еміграція, виїзд айтівців за кордон /Карасева Александра при помощи Midjourney
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Forbes Digital

Потеряем до 1,9% ВВП. По окончании войны из Украины планируют выехать до 75 000 айтишников. Можно ли остановить отток?

Анастасия Несенюк /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Анастасия Несенюк
Forbes

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Украинское IT – крупнейший экспортер услуг. Его доля – 38% за 10 месяцев 2024 года. Фото Карасева Александра при помощи Midjourney

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Украинские айтишники могут массово выехать за границу после окончания войны. Это станет ударом для экономики, в которую ІТ-индустрия за неполный год принесла около 40% от всего экспорта услуг. Как это предотвратить?

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«Уехал бы за границу сразу после получения оффера», – говорит о планах после окончания войны инженер по машинному обучению Максим Полапа. Причины: инфраструктура хуже, зарплата меньше и риск повторных боевых действий, перечисляет он.

По оптимистическому прогнозу после окончания войны из Украины выедут до 19 000 айтишников, по пессимистическому – до 75 000, сказал СЕО Львовского IT Кластера Степан Веселовский в интервью NV 9 января.

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