Потеряем до 1,9% ВВП. По окончании войны из Украины планируют выехать до 75 000 айтишников. Можно ли остановить отток?

Украинские айтишники могут массово выехать за границу после окончания войны. Это станет ударом для экономики, в которую ІТ-индустрия за неполный год принесла около 40% от всего экспорта услуг. Как это предотвратить?

«Уехал бы за границу сразу после получения оффера», – говорит о планах после окончания войны инженер по машинному обучению Максим Полапа. Причины: инфраструктура хуже, зарплата меньше и риск повторных боевых действий, перечисляет он.

По оптимистическому прогнозу после окончания войны из Украины выедут до 19 000 айтишников, по пессимистическому – до 75 000, сказал СЕО Львовского IT Кластера Степан Веселовский в интервью NV 9 января.