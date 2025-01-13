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Виїзд за кордон, еміграція, виїзд айтівців за кордон /Карасьова Олександра за допомогою Midjourney
Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

Втратимо до 1,9% ВВП. По завершенню війни з України планують поїхати до 75 000 айтівців. Чи можна зупинити відтік?

Анастасія Несенюк /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Анастасія Несенюк
Forbes

2 хв читання

Українське IT – найбільший експортер послуг. Його частка – 38% за 10 місяців 2024-го. Фото Карасьова Олександра за допомогою Midjourney

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Українські айтівці можуть масово виїхати за кордон після закінчення війни. Це спричинить удар для економіки, куди ІТ-індустрія за неповний рік принесла близько 40% від всього експорту послуг. Як цьому запобігти?

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«Виїхав би за кордон одразу, як отримав оффер», – говорить про плани після завершення війни інженер з машинного навчання Максим Полапа. Причини: гірша інфраструктура, менші зарплати та ризик повторних бойових дій, перераховує він. 

За оптимістичним прогнозом після завершення війни з України поїде до 19 000 айтівців, за песимістичним – до 75 000, сказав СЕО Львівського IT Кластера Степан Веселовський в інтерв’ю NV 9 січня.

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