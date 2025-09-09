Разработчик чипов Nvidia в рамках сотрудничества с Киевским IT-кластером предлагает украинским университетам бесплатный доступ к образовательной платформе Deep Learning Institute (DLI). Стоимость обучения за пределами проекта – тысячи долларов. Есть ли спрос среди студентов и что мешает появлению DLI в украинских вузах?

Киевский IT-кластер договорился с разработчиком чипов Nvidia о бесплатном доступе украинских университетов к платформе DLI с 11 курсами. Об этом рассказал CEO кластера и гендиректор Coworking Platforma Сергей Ящук. Их общая стоимость – $68 000.

Чиповой гигант и самая дорогая в мире компания Nvidia запустила Deep Learning Institute (DLI) в 2016-м, чтобы обучать разработчиков, исследователей и студентов практическим навыкам в сфере ИИ. Платформа охватывает темы от ускоренных вычислений и работы с большими данными до создания ИИ-моделей.