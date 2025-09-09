Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

«Это как учить пилота летать, но на симуляторе». Украинские вузы могут бесплатно преподавать курсы от Nvidia за тысячи долларов. Что этому мешает

Анастасия Печенюк
Анастасия Печенюк
Forbes

3 хв читання

освіта в IT від Nvidia /Getty Images

Nvidia предоставляет украинским вузам бесплатный доступ к образовательной платформе Deep Learning Institute. Фото Getty Images

Разработчик чипов Nvidia в рамках сотрудничества с Киевским IT-кластером предлагает украинским университетам бесплатный доступ к образовательной платформе Deep Learning Institute (DLI). Стоимость обучения за пределами проекта – тысячи долларов. Есть ли спрос среди студентов и что мешает появлению DLI в украинских вузах?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Киевский IT-кластер договорился с разработчиком чипов Nvidia о бесплатном доступе украинских университетов к платформе DLI с 11 курсами. Об этом рассказал CEO кластера и гендиректор Coworking Platforma Сергей Ящук. Их общая стоимость – $68 000.

Чиповой гигант и самая дорогая в мире компания Nvidia запустила Deep Learning Institute (DLI) в 2016-м, чтобы обучать разработчиков, исследователей и студентов практическим навыкам в сфере ИИ. Платформа охватывает темы от ускоренных вычислений и работы с большими данными до создания ИИ-моделей.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні