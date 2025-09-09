Розробник чипів Nvidia в рамках співпраці з Київським IT-кластером пропонує українським університетам безплатний доступ до освітньої платформи Deep Learning Institute (DLI). Вартість навчання за межами проєкту – тисячі доларів. Чи є попит серед студентів і що заважає появі DLI в українських вишах?

Київський IT-кластер домовився з розробником чипів Nvidia про безплатний доступ українських університетів до платформи DLI із 11 курсами. Про це розповів CEO кластера та гендиректор Coworking Platforma Сергій Ящук. Їхня загальна вартість – $68 000.

Чиповий гігант і найдорожча у світі компанія Nvidia запустила Deep Learning Institute (DLI) у 2016-му, щоб навчати розробників, дослідників і студентів практичних навичок у сфері ШІ. Платформа охоплює теми від прискорених обчислень та роботи з великими даними до створення ШІ-моделей.