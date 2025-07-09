Акции Nvidia выросли более чем на 2% в среду, впервые подняв рыночную капитализацию компании до $4 трлн. Она стала самой дорогой компанией в мире, обогнав Microsoft и Apple, пишет CNBC .

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Спрос на графические процессоры (GPU), используемые для тренировки больших языковых моделей, сделал Nvidia главным бенефициаром ИИ-бума, начавшегося с выходом ChatGPT в 2022 году.

Рост компании был стремительным: в феврале 2024 года Nvidia достигла капитализации $2 трлн, в июне – $3 трлн, а уже сейчас пересекла предел в $4 трлн. Это первый случай в истории, когда любая компания достигла такого уровня оценки.

Акции Nvidia выросли более чем в 15 раз за последние пять лет. Только с начала года – на 22%, а за последний месяц – более чем на 15%.

Контекст

Несмотря на исторический рост, Nvidia сталкивается с вызовами на международных рынках, в первую очередь в Китае. Из-за ограничений со стороны США компания не может экспортировать свои новейшие чипы H20, разработанные специально для китайского рынка.

В мае CEO компании Дженсен Хуанг заявил, что эти ограничения могут стоить Nvidia в $8 млрд недополученных доходов.

Несмотря на это, глобальный спрос на чипы для ИИ, в частности, со стороны таких гигантов, как Microsoft, продолжает стимулировать рост компании. Именно Microsoft – один из самых крупных заказчиков продукции Nvidia.

Nvidia была основана в 1993 году и долго специализировалась на графических процессорах для игр. Однако с ростом популярности ИИ компания смогла трансформироваться в лидера нового технологического цикла.