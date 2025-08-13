Николай Ткаченко, возглавлявший систему закупок Prozorro с марта 2023 года, перешел на должность ІТ-директора в «Астарте». Почему он сменил госсектор на аграрку и чем будет заниматься в новой роли?

С 12 августа агропромхолдинг «Астарта» получил нового ІТ-директора. После занимавшего эту должность с 2020 года Александра Войналовича новым руководителем направления стал экс-СЕО Prozorro Николай Ткаченко, 40, объявили 12 августа в компании. «Мне нравится виденье соучредителя компании Виктора Иванчика о ведении прозрачного и эффективного бизнеса», – объясняет Ткаченко Forbes Ukraine свое решение.

Об отставке предшественника стало известно 26 июня. «Астарта» – самый крупный в Украине производитель сахара. Выручка за 2024 год – €612 млн, прибыль – €83 млн. Акции компании котируются на Варшавской фондовой бирже.