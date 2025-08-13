Микола Ткаченко, який очолював систему закупівель Prozorro з березня 2023-го, перейшов на посаду ІТ-директора в «Астарті». Чому він змінив держсектор на аграрку і чим займатиметься у новій ролі?

З 12 серпня агропромхолдинг «Астарта» отримав нового ІТ директора. Після Олександра Войналовича, який обіймав цю посаду з 2020 року, новим очільником напрямку став ексСЕО Prozorro Микола Ткаченко, оголосили 12 серпня в компанії. «Мені подобається бачення співзасновника компанії Віктора Іванчика щодо ведення прозорого та ефективного бізнесу», – пояснює Ткаченко Forbes Ukraine своє рішення.

Майбутню зміну керівника один з найбільших агрохолдингів України анонсував 26 червня. «Астарта» – найбільший в Україні виробник цукру. Виторг за 2024 рік – €612 млн, прибуток – €83 млн. Акції компанії котируються на Варшавській фондовій біржі.