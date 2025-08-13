Підписка від 49 грн
З держсектору – в аграрку. CEO Prozorro Микола Ткаченко перейшов в агрохолдинг «Астарта» на роль ІТ-директора. Що про нього відомо та які виклики

Анастасія Печенюк
Анастасія Печенюк
Forbes

3 хв читання

Микола Ткаченко пішов з посади СЕО Prozorro /з особистого архіву

Микола Ткаченко вже працював в «Астарті» – у 2017-2020 роках він був заступником IT-директора компанії. Фото з особистого архіву

Микола Ткаченко, який очолював систему закупівель Prozorro з березня 2023-го, перейшов на посаду ІТ-директора в «Астарті». Чому він змінив держсектор на аграрку і чим займатиметься у новій ролі?

З 12 серпня агропромхолдинг «Астарта» отримав нового ІТ директора. Після Олександра Войналовича, який обіймав цю посаду з 2020 року, новим очільником напрямку став ексСЕО Prozorro Микола Ткаченко, оголосили 12 серпня в компанії. «Мені подобається бачення співзасновника компанії Віктора Іванчика щодо ведення прозорого та ефективного бізнесу», – пояснює Ткаченко Forbes Ukraine своє рішення. 

Майбутню зміну керівника один з найбільших агрохолдингів України анонсував 26 червня. «Астарта» – найбільший в Україні виробник цукру. Виторг за 2024 рік – €612 млн, прибуток – €83 млн. Акції компанії котируються на Варшавській фондовій біржі.

