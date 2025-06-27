Один з найбільших агрохолдингів України «Астарта» змінює IT-директора (CIO) з 11 серпня, ідеться у повідомленні компанії. Олександр Войналович покине цю посаду. «Астарта» – герой рейтингу «Чемпіони диджиталізації» від Forbes Ukraine та KPMG в Україні.
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Ключові факти
- У «Астарті» повідомили, що 11 серпня – останній робочий день Войналовича.
- У цей же день буде призначено нового керівника департаменту розвитку інформаційних технологій. «Астарта» не розкриває ім’я наступника.
- Войналович зазначив у своєму статусі в LinkedIn, що відкритий для пропозицій щодо співпраці. Він підтвердив Forbes, що прийняв рішення про подальший розвиток своєї карʼєри за межами «Астарти».
- Forbes Ukraine звернувся до «Астарта» за коментарем, але не отримав відповідь на момент публікації.
Контекст
«Астарта» – герой рейтингу «Чемпіони диджиталізації» від Forbes Ukraine та KPMG в Україні.
Над цифровізацією компанії працює департамент розвитку інформаційних технологій під керівництвом Олександра Войналовича з січня 2020-го та внутрішня ІТ-компанія AgriChain, яку очолює Наталія Богачева. Сукупно вони мають 102 працівники.
Бюджет на 2023 рік становив 107 млн грн. Найдорожчий проєкт – система планування та управління операційною логістикою AgriChain Logistics.
До «Астарти» Войналович очолював ІТ-напрям найбільшого фармвиробника Farmak (2018-2019 роки). У 2015-2028 роках був регіональним IT-менеджером в Східній Європі, на Близькому Сході й Африці в голландській кавовій компанії Jacobs Douwe Egberts.
У період з 2004-го до 2015 року виріс із керівника IT-напряму в українському офісі Mondelēz International, що виробляє снеки та кондитерські вироби до IT-керівника компанії в Україні, Східній Європі та Центральній Азії.
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