Один з найбільших агрохолдингів України «Астарта» змінює IT-директора (CIO) з 11 серпня, ідеться у повідомленні компанії. Олександр Войналович покине цю посаду. «Астарта» – герой рейтингу «Чемпіони диджиталізації» від Forbes Ukraine та KPMG в Україні.

Ключові факти

У «Астарті» повідомили, що 11 серпня – останній робочий день Войналовича.

У цей же день буде призначено нового керівника департаменту розвитку інформаційних технологій. «Астарта» не розкриває ім’я наступника.

Войналович зазначив у своєму статусі в LinkedIn, що відкритий для пропозицій щодо співпраці. Він підтвердив Forbes, що прийняв рішення про подальший розвиток своєї карʼєри за межами «Астарти».

Forbes Ukraine звернувся до «Астарта» за коментарем, але не отримав відповідь на момент публікації.

Контекст

«Астарта» – герой рейтингу «Чемпіони диджиталізації» від Forbes Ukraine та KPMG в Україні.

Над цифровізацією компанії працює департамент розвитку інформаційних технологій під керівництвом Олександра Войналовича з січня 2020-го та внутрішня ІТ-компанія AgriChain, яку очолює Наталія Богачева. Сукупно вони мають 102 працівники.

Бюджет на 2023 рік становив 107 млн грн. Найдорожчий проєкт – система планування та управління операційною логістикою AgriChain Logistics.

До «Астарти» Войналович очолював ІТ-напрям найбільшого фармвиробника Farmak (2018-2019 роки). У 2015-2028 роках був регіональним IT-менеджером в Східній Європі, на Близькому Сході й Африці в голландській кавовій компанії Jacobs Douwe Egberts.

У період з 2004-го до 2015 року виріс із керівника IT-напряму в українському офісі Mondelēz International, що виробляє снеки та кондитерські вироби до IT-керівника компанії в Україні, Східній Європі та Центральній Азії.