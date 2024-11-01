Как научиться быть лидером. Составляющие роста от основателя и СЕО агропромхолдинга «Астарта» Виктора Иванчика

Виктор Иванчик, 68, – основатель и СЕО агропромхолдинга «Астарта» с момента его основания в марте 1993 года. Холдинг является одним из крупнейших в Европе производителей сахара, в управлении – 220 000 га сельхозземель. В 2023-м Astarta Holding, торгуемая с 2006-го на Варшавской бирже, увеличила выручку на 39%, до 24,4 млрд грн, и получила 2,5 млрд грн прибыли. Forbes Ukraine спросил Виктора Иванчика, какие качества и знания помогли ему стать успешным CEO-лидером и как он их получил. Вот составляющие его роста

Этот материал – часть спецвыпуска журнала Forbes Ukraine «Кто есть кто в украинском бизнесе»: «портреты» 303 СЕО ведущих компаний Украины в 33 отраслях экономики, или основательный путеводитель по украинскому миру лидеров бизнеса.

Развивать и совершенствовать hard and soft skills – жизненная необходимость современного лидера. Настоящий успех CEO больше зависит от его нравственных ценностей и духовного развития. Это фундамент, формирующий мировоззрение и влияющий на действия в материальном мире.