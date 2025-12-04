Олег Пилипчак, Назар Гембара и Максим Гладыш девять лет в сфере ИИ. После появления GPT решения от их ИИ-стартапа BotsCrew из nice to have стали must have. Зимой 2025-го их сервисную IT-компанию купили с мультипликатором продуктовых фирм. Каков ее рецепт?