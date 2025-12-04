Forbes Digital підписка
«С хорошей наценкой сверху». Американская CourtAvenue купила львовский ИИ-стартап BotsCrew за эквивалент трехлетней выручки. В чем секрет львовян?

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes

4 хв читання

Botscrew, Олег Гарасим, Назар Гембара, Максим Гладиш. /Таня Ярмолович/надано пресслужбою BotsCrew

Основатели Botscrew (слева направо): Олег Гарасим, Назар Гембара, Максим Гладыш. Фото Таня Ярмолович/надано пресслужбою BotsCrew

Олег Пилипчак, Назар Гембара и Максим Гладыш девять лет в сфере ИИ. После появления GPT решения от их ИИ-стартапа BotsCrew из nice to have стали must have. Зимой 2025-го их сервисную IT-компанию купили с мультипликатором продуктовых фирм. Каков ее рецепт?

В феврале 2025-го американская диджитал-компания CourtAvenue приобрела контрольный пакет львовской сервисной IT-компании BotsCrew.

Украинцы фокусировались на разработке корпоративных чатботов и ИИ-решений, в частности для таких крупных клиентов, как Honda и FIBA.

