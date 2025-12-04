Підписка від 49 грн
Інновації
«З хорошою націнкою зверху». Американська CourtAvenue купила львівський ШІ-стартап BotsCrew за еквівалент трирічного виторгу. У чому секрет львівʼян?

Альона Сідєльнікова
Forbes

Засновники Botscrew (зліва направо): Олег Гарасим, Назар Гембара, Максим Гладиш. Фото Таня Ярмолович/надано пресслужбою BotsCrew

Засновники Botscrew (зліва направо): Олег Гарасим, Назар Гембара, Максим Гладиш. Фото Таня Ярмолович/надано пресслужбою BotsCrew

Олег Пилипчак, Назар Гембара та Максим Гладиш дев’ять років у сфері ШІ. Після появи GPT рішення від їхнього ШІ-стартапу BotsCrew із nice to have стали must have. Узимку 2025-го їхню сервісну IT-компанію купили з мультиплікатором продуктових фірм. Який її рецепт?

У лютому 2025-го американська диджитал-компанія CourtAvenue придбала контрольний пакет львівської сервісної IT-компанії BotsCrew. 

Українці фокусувалися на розробленні корпоративних чатботів і ШІ-рішень, зокрема, для таких великих клієнтів, як Honda і FIBA.

