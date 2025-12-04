Олег Пилипчак, Назар Гембара та Максим Гладиш дев’ять років у сфері ШІ. Після появи GPT рішення від їхнього ШІ-стартапу BotsCrew із nice to have стали must have. Узимку 2025-го їхню сервісну IT-компанію купили з мультиплікатором продуктових фірм. Який її рецепт?