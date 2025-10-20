Утром 20 октября масштабные перебои Amazon Web Services (AWS) повлекли за собой сбои в работе компаний Zoom, Snapchat, Signal, Canva и других. Проблемы ощутили и украинские компании, пользующиеся этим облаком. Forbes Ukraine пообщался почти с десятком компаний. Как они действовали?

Большой клиент украинской OKR-платформы Oboard срочно ждал новой версии продукта с исправленными багами, но компания не смогла вовремя ее опубликовать. «Последствием могла стать потенциальная потеря этого заказчика, формирующего 2-3% нашей выручки», – говорит основатель Виктор Греков. Среди клиентов стартапа – Минцифры, Uklon, ПУМБ, Zakaz.ua и другие.

Причина – 20 октября произошел сбой в работе самого облачного сервиса Amazon Web Services (AWS). Это отразилось на стабильности сервисов у части его клиентов. Компания занимала 30% рынка во втором квартале 2025 года согласно анализу американского профильного издания CRN.