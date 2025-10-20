Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Инновации
Дата

Forbes Digital

«За несколько минут – десятки уведомлений от клиентов». Глобальный сбой в облаке Amazon задел и украинский бизнес. Кто пострадал?

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes
Анастасия Печенюк
Анастасия Печенюк
Forbes

3 хв читання

Глобальний збій у хмарі Amazon зачепив і український бізнес /Shutterstock

Утром 20 октября масштабный сбой Amazon Web Services (AWS) задел десятки мировых сервисов. Сбой затронул и украинский бизнес Фото Shutterstock

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:20 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:20

Утром 20 октября масштабные перебои Amazon Web Services (AWS) повлекли за собой сбои в работе компаний Zoom, Snapchat, Signal, Canva и других. Проблемы ощутили и украинские компании, пользующиеся этим облаком. Forbes Ukraine пообщался почти с десятком компаний. Как они действовали?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Большой клиент украинской OKR-платформы Oboard срочно ждал новой версии продукта с исправленными багами, но компания не смогла вовремя ее опубликовать. «Последствием могла стать потенциальная потеря этого заказчика, формирующего 2-3% нашей выручки», – говорит основатель Виктор Греков. Среди клиентов стартапа – Минцифры, Uklon, ПУМБ, Zakaz.ua и другие.

Причина – 20 октября произошел сбой в работе самого облачного сервиса Amazon Web Services (AWS). Это отразилось на стабильности сервисов у части его клиентов. Компания занимала 30% рынка во втором квартале 2025 года согласно анализу американского профильного издания CRN.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні