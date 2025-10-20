Прослухати матеріал
Вранці 20 жовтня масштабні перебої Amazon Web Services (AWS) спричинили збої в роботі компаній Zoom, Snapchat, Signal, Canva та інших. Проблеми відчули й українські компанії, що користуються цією хмарою. Forbes Ukraine поспілкувався з майже десятком компаній. Як вони діяли?
Великий клієнт української OKR-платформи Oboard терміново чекав нову версію продукту з виправленими багами, але компанія не змогла вчасно її опублікувати. «Наслідком могла стати потенційна втрата цього замовника, що формує 2-3% нашого виторгу», – каже засновник Віктор Грєков. Серед клієнтів стартапу – Мінцифри, Uklon, ПУМБ, Zakaz.ua та інші.
Причина – 20 жовтня стався збій у роботі найбільшого хмарного сервісу Amazon Web Services (AWS). Це вплинуло на стабільність сервісів у частини його клієнтів. Компанія займала 30% ринку у другому кварталі 2025-го, згідно з аналізом американського профільного видання CRN.
