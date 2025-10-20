Масштабный сбой зафиксировали в работе ряда интернет-сервисов, пишет BBC. В частности, проблемы затронули такие популярные платформы, как Amazon, Zoom, Snapchat, Signal и Canva. Причиной сбоя, вероятно, являются проблемы с облачными сервисами Amazon Web Services (AWS), обеспечивающими работу многих веб-сайтов и приложений по всему миру.
Подробности
- Кроме упомянутых сервисов, пользователи сообщают о проблемах с многочисленными другими платформами, согласно данным Downdetector, сайту, отслеживающему сбои в работе онлайн-сервисов.
- Среди пострадавших сервисов – Roblox, Clash Royale, My Fitness Pal, Life360, Clash of Clans, Fortnite, Wordle, Coinbase, Duolingo, Slack, Smartsheet, PokemonGo, Epic Games, PlayStation Network, Peloton и Rocket League.
- Даже веб-сайт британской налоговой службы HMRC испытал проблемы, отображая сообщения об ошибке во время тестирования. Следует отметить, что сбои могут влиять на пользователей по-разному: для одних сервисы могут работать нормально, в то время как другие сталкиваются с проблемами. В общем, список пострадавших платформ продолжает расти.
- Также проблемы затронули банковский сектор. В частности, клиенты банков Lloyds, Halifax и Bank of Scotland сообщили о сбоях, по данным Downdetector. Пользователи жалуются на невозможность войти в онлайн-банкинг или мобильные приложения, а также на отклонение платежей по карточкам, хотя BBC не смогла независимо подтвердить эту информацию. Пока неизвестно, связаны ли эти проблемы с перебоями в работе AWS, это отдельный инцидент.
- На странице статуса сервисов AWS сообщается о «значительных ошибках и задержках» в одном из их конечных пунктов в регионе US-EAST-1. Инженеры AWS активно работают над устранением проблемы и выяснением ее первопричин, говорится в официальном обновлении компании.
- Downdetector, платформа для мониторинга сбоев, сообщила, что только сегодня утром зафиксировала более 4 млн сообщений о проблемах по всему миру. Это более чем вдвое превышает обычное количество в 1,8 млн отчетов, поступающих за полный рабочий день.
Контекст
Amazon Web Services, облачное подразделение компании Amazon, является ключевой инфраструктурой для миллионов веб-сайтов и приложений по всему миру. Многие популярные мобильные приложения фактически работают на дата-центрах AWS.
