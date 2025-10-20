Масштабный сбой зафиксировали в работе ряда интернет-сервисов, пишет BBC. В частности, проблемы затронули такие популярные платформы, как Amazon, Zoom, Snapchat, Signal и Canva. Причиной сбоя, вероятно, являются проблемы с облачными сервисами Amazon Web Services (AWS), обеспечивающими работу многих веб-сайтов и приложений по всему миру.